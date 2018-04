- At kunne styre sin egen angst

Maja Frantzen (længst til højre) er en af kursisterne på det første hold i Kalundborg ved siden af Klaus Andersen Høyer, også kursist. Her er de sammen med Bob Arup og Cecilie Amdi Nielsen, frivillige kursusledere, der får megen ros for deres arbejde. Foto: Bjarne Robdrup

Kalundborg - 05. april 2018

Maja Frantzen, 31 år, tøver ikke med sit svar:

- Det, at kunne kontrollere sin angst, når man er sammen med andre; det er ubeskriveligt. En kæmpe glæde og forløsning, fordi det giver så meget ekstra til livet, siger hun og tilføjer:

- Tidligere bestod behandlingen mest af piller, der skulle dæmpe angsten, så jeg kunne træde udenfor døren. Men når medicinen ikke virker mere, er du jo ikke kommet et skridt videre. Her har jeg fået værktøjer, jeg selv kan styre, redskaber, som er gode i den enkelte situation. Det er ikke sådan, at angsten nødvendigvis helt forsvinder. Men du lærer at leve med den.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning har henved halvdelen af landets 98 kommuner valgt at udbyde kurset Lær at tackle angst og depression, og Kalundborg er også med.

Kurset er, som det udtrykkes, for helt almindelige mennesker, som er udfordret af angst og/eller depression. Og at mange mennesker er berørt og ramt, kan aflæses alene ved, at det første kursus i Kalundborg, som nu er tilendebragt, blev overtegnet. Det betyder, at kursets lærere, Bob Arup og Cecilie Amdi Nielsen, formentlig er tilbage i »klasselokalet« for at arbejde med næste hold af tilmeldte kursister måske allerede her i løbet af april.

Sundhedskoordinator Merete Mørch er ganske overrasket over, at interessen har været så stor. Mange borgere har kontaktet kommunen, også flere, end der var plads til på det første kursus.

- Men det råder vi bod på ved at oprette nye, siger hun.

Hver deltager medvirker i et kursusforløb over syv gange. Kursisterne får nogle helt konkrete redskaber, der forbedrer livsglæde og evnen til at overkomme hverdagens udfordringer.

Men Charlotte Sørensen, en anden af kursisterne, fremhæver også samtalerne og møderne med andre borgere i samme situation.

- Her kan du fordomsfrit tale om, hvad der påvirker dig, og hvad der kan være nedbrydende og ødelæggende for din hverdag. For de mennesker, du taler med, er jo ramt på lige fod, siger hun.

- Jeg har i årevis været angst for at præstere i forhold til andre mennesker. Men alene det, at et tabu­emne, som angsten er, ikke forekommer så tabuagtigt, er et skridt i den rigtige retning. Kurset har været enormt givende, siger Charlotte.

Hun overvejer selv at melde sig til kursusforløb, som sætter hende i stand til at undervise andre i at dæmpe og bekæmpe angst og depression.

De kommunale kurser er nemlig udviklet således, at det er frivillige borgere, som (oftest) selv har gennemlevet angsten, der leder de enkelte kursushold. Det sker på baggrund af et certificeret kursusforløb, som både henvender sig til borgere, der selv har lidt under angst og depression, eller pårørende, som på den måde er tæt på ramte personer.

I Kalundborg er det Bob Arup, der kender alt til angst i livet, og hans svigerdatter, Cecilie Amdi Nielsen, der har kørt det første kursus. Men ikke det sidste, siger de.

- Vi håber at næste kursus kan afvikles med start fra 24. april, siger Cecilie og Bob.

