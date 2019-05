Se billedserie Ved den seneste ældrefest i Hvidebæk-halen var det blandt andre Johnny Reimar, der underholdt de mange ældre. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

- Ældrefest bør støttes

Kalundborg - 13. maj 2019 kl. 15:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmester, udvalgsformand Peter Jacobsen (DF) mener, at Kalundborg Kommune skal finde 25.000 kroner til den jubilerende ældrefest til februar.

- Jeg kender ikke kulturudvalgets bevæggrunde for at afvise at give støtte til ældrefesten, som i 2020 fejrer 10 år. Men hvis det handler om, at retningslinjerne for støtte ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er søgt på, bør vi finde pengene på anden måde. Jeg synes ganske enkelt ikke, at det er rimeligt, at ældrefesten 2020 ikke får en kommunal håndsrækning. Og den skal efter min opfattelse være på 25.000 kroner.

Det siger viceborgmester og formand for ældre- og sundhedsudvalget, Peter Jacobsen (DF).

Peter Jacobsen blev mildest talt overrasket, da han i Nordvestnyts lørdagsudgave læste, at ældrefestens arrangør, H.F. Vestsjællands Venner (gennem formanden, Niels-Erik Sørensen, der også er medlem af kommunalbesturelsen for Venstre) havde søgt, men fået afslag på dækning af halleje (12.000-13.900 kroner) ved det arrangement til februar, som markerer ældrefest nummer 10.

Niels-Erik Sørensen lagde ikke skjul på, at han både var skuffet og vred.

Peter Jacobsen:

- Vi fandt også penge til støtte for Kalundborg Rocker. Det her er et godt og meget prisværdigt initiativ, der bygger på stor frivillig indsats af mange personer. Og hvis kommunen ikke kan støtte en ansøgning om halleje, bør vi kunne finde eksempelvis 25.000 kroner under økonomiudvalget. det mener jeg er rimeligt.

- Peter Jacobsen siger også, at han agter at tage sagen op, når kommunalbestrelsen snakker budget i august.

- Der er jo god tid og længe til februar næste år. Det bør vi kunne finde ud af. Jeg er sikker på, at der er et flertal i kommunalbesturelsen for at støtte dette frivillige initiativ, som glæder 750 deltagere.

Skal det være en engangsydelse eller permanent?

- Jeg tror ikke, at der er politisk flertal i kommunalbestyrelsen for et årligt støttebeløb. Personligt ville jeg ikke være afvisende, siger Peter Jacobsen.