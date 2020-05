Formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF) fortæller, at der bliver åbnet op for besøg, når retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen kommer.

- Ældre skal ikke være forsøgskaniner

Sådan lød det i en pressemeddelelse den 1.maj fra Ældre- og Sundhedsministeriet, og Peter Jacobsen (DF) formand for ældre- og sundhedsudvalget har fået massevis af henvendelser fra pårørende, som vil høre, om de ikke snart må besøge deres familiemedlemmer på plejehjem. - Vi er sådan set fra kommunens side klar til at lukke op, men vi mangler stadig retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, siger han. - Det er dybt kritisabelt, at man melder så tidligt ud, at nu kan man komme på besøg, og når de så ringer på ved plejehjemmet, så bliver de afvist. Det kan folk ikke forstå, siger Peter Jacobsen.

Nu skulle de ældre på plejehjem have lov til at få besøg igen.

