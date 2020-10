Se billedserie Tre af de borgere, der er meget bekymrede for Mullerup Havn og området omkring med udsigten til så mange ferieboliger. Fra venstre Hanne Bente, Svend Erik Pedersen og Karin Dinesen.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

- 62 ferieboliger vil slå havnen ihjel

Kalundborg - 14. oktober 2020 kl. 12:55 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Udsigten til »62 nye ferieboliger på et alt for lille areal ved havnen« skræmmer beboere i og omkring Mullerup. Allerede i foråret lagde beboere kritikken på bordet, men de føler ikke, at de er blevet hørt - endsige taget alvorligt. Kalundborg Kommune »nøjes« med at henvise til, at projektet er fuldt lovligt og uden krav om dispensation.

Men det er Karin Dinesen og Erik Nielsen, to af de stærkt bekymrede beboere, som under navnet Red Mulleruphavn nu slås for området, ikke helt så overbeviste om. De siger direkte:

- Et byggeri på og i omkredsen af havnen af dette format vil slå området ihjel. Det er vigtigt for os at slå fast, at vi ikke er modstandere af udvikling og udbygning af og på Mullerup Havn. Men et projekt som det fremlagte er alt, alt for stort.

Lovligt byggeri

Kalundborg Kommune har peget på, at gældende lokalplan for området kan rumme og indeholde omfanget af de fremlagte byggeplaner.

I juli sagde formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Jakob Beck Jensen (V), direkte, at han ikke deler bekymringen over byggeriet.

- Den eneste kommentar, jeg har, er, at det er rigtig godt, at det her projekt kommer i gang, så vi kan få nogle flere turister til. Det, synes jeg, er meget positivt, konkluderede han i Nordvestnyt.

I august på kommunalbestyrelsens møde fremlagde Niels Erik Danielsen (EL) et forslag om, at kommunalbestyrelsen bruger planloven til at forbyde byggeriet.

- Jeg er ikke imod, at der bliver bygget på Mullerup Havn, men jeg synes, at dette projekt er for stort og omfattende, forklarede han.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen, påpegede på mødet, at byggeriet af de nye ferieboliger var fuldstændig lovligt inden for den gældende lokalplan.

- Inden vi gør en stor sag ud af dette, så vil jeg gerne minde om, at dette projekt ikke kræver en dispensation fra lokalplanen. Det planlagte byggeri holder sig indtil videre fuldstændigt inden for lokalplanen, sagde han.

Borgmester Martin Damm (V) var enig, og han understregede vigtigheden af, at borgerne kan regne med lokalplanen.

- Når man har en lokalplan, så har dem, der køber en grund, en berettiget forventning om, at de kan bygge efter lokalplanen, tilføjede borgmester Martin Damm.

Flere kritiske borgere

Men kredsen af borgere i området, der ser på projektet med stigende bekymring, er ikke blevet mindre, siden selskabet under Maycon Holding lancerede et udbygget projekt, som fra 48 boliger blev til 62.

Midt i juli indkaldte Maycon ApS, et selskab under Mayland Holding CPH ApS, som ejes af Anders Mayland, Næstved, til orienteringsmøde, hvor borgerne blev oplyst om projektets udvidelse.

Senere i juli hyrede beboerne en advokat, Dreist Storgaard, som i august på­klagede kommunens afgørelse fra juli til Planklagenævnet.

Samtidig søgte advokatvirksomheden aktindsigt i alle sager, der vedrører Mullerup Havn og planlagte byggerier siden lokalplanens vedtagelse tilbage i 2006. Men det fremgår også af sagens akter, at advokatvirksomheden 14. august skriver til Kalundborg Kommune omkring påbegyndt anlæg af p-plads på et beskyttet engareal tæt ved havnen. Arbejdet blev stoppet umiddelbart efter.

- 28. august sår Plan, Byg og Miljø i Kalundborg tvivl om, hvorvidt brugen af det nordlige engareal kan benyttes til oplagring og klargøring af både, og tillige, om det fremtidige klubhus til bådeklubben lovligt kan placeres her, siger Karin Dinesen og Erik Nielsen.

Står ikke alene

Borgernes kritik kan deles op i mange underpunkter:

Trafikale risici ved så omfangsrig en udbygning af området, slitage på naturområderne, påvirkning af vandmiljø (spildevand), kultur og byggestil.

Beboerne står ikke alene med deres kritik.

Danmarks Naturfredningsforening og Museum Vestsjælland lægger ikke skjul på, at de er modstandere af et projekt med de fremlagte dimensioner.

Museum Vestsjælland udtrykker sig kritisk over for konsekvenserne af det nye byggeri i et område med ­flere gamle, historiske huse.