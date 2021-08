Se billedserie Varehuschef Kirsti Thygesen glæder sig til at være med til at give kalundborgenserne en god oplevelse på lørdag den 21. august, når amerikanerbilerne overtager parkeringspladsen ved Kvickly. Foto: Jørn Nymand

200-300 amerikanerbiler ruller ind

Kalundborg - 16. august 2021 kl. 07:55 Kontakt redaktionen

Der bliver masser af lak og læder, krom og gejl og amerikanske hestekræfter samt hygge og god stemning på Kvicklys parkeringsplads på lørdag den 21. august fra klokken 15 til 20. Interessen for amerikanerbiler og for at mødes omkring dem har aldrig været større. Og de heldige ejere at de fantastiske køretøjer fortæller meget gerne om deres biler og hvordan de passer og plejer dem, deres oplevelser i og med bilerne og alle de øvrige historier, som knytter sig til det amerikanske køretøj.

Varehuschef Kirsti Thygesen glæder sig over at kunne lægge asfalt til de attraktive 200-300 biler, som kan dukker op i løbet af lørdag eftermiddag.

Kvickly sørger for rigeligt med siddepladser og overdækning til gæsterne, hvor de bl.a. kan nyde fadøl, sodavand, slagterens hjemmelavede grillpølser, sous vide okseburger, øl og sodavand og kaffe og kage.

- Når så mange og store biler kommer, så går det naturligvis ud over antallet af parkeringspladser denne lørdag fra klokken 14, så jeg må opfordre kunder til at finde alternative steder at stille bilen. En enklet amerikanerbil fylder jo nærmest to båse, siger Kirsti Thygesen.

Boje Olsen, kasserer i den lokale afdeling af Garage Club USA, er også glad for at kunne være med til at fylde parkeringspladsen med de prægtige køretøjer. Indbydelsen fra Kalundborg-afdelingen til arrangementet er nemlig sendt ud til alle klubber under Forenede Danske Amerikanerklubber, og er vejret godt, så forventer Boje Olsen, at der godt kan dukke op imod 300 amerikanerbiler op.

Begivenheden er åben for alle med amerikanske biler. Det kræver ikke noget medlemsskab af nogen bilklubber at være med på dagen.

- På grund af coronaen har mange bilentusiaster ikke set hinanden i lang, lang tid og det vil sikkert også betyde, at rigtig mange har lyst til at dukke op og få en god bilsnak. Bilejerne elsker at tale om biler, understreger Boje Olsen, som selv har en Ford Mustang fra 1969.

Kirsti Thygesen fortæller, at for år tilbage, var det faktisk en tilbagevendende begivenhed, at man samlede amerikanerbiler på Kvicklys parkeringsplads for at give alle interesserede en mulighed for at komme helt tæt på de sjældne biler, man ellers kun kan se køre forbi en gang imellem. På lørdag genoptager man den gode tradition, og de parkerer de igen ved Kvickly, så man kan se nærmere på køretøjernes detaljer.

US Gas Night er navnet på arrangementet.

- Som den arrangerende klub står vi ved indkørslen og byder velkommen og giver deltagerne et stykke papir med de retningslinier, der er, mens man er på parkeringspladsen med sin store amerikanerbil, fortæller Boje Olsen, der ser frem til igen at kunne samle en masse mennesker, som har samme passion for amerikanske biler og på den måde være med til at skabe den gode stemning.