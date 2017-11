Socialdemokraterne vandt - Martin Damm fortsætter

I mandattal betyder det, at blå blok samlet mister et mandat til rød blok.

Socialdemokraterne går to mandater frem og ender på otte mandater. Det ene henter de hos De Radikale, det andet hos Enhedslisten. Begge partier er således kun repræsenteret med hver et enkelt mandat i kommunalbestyrelsen.

Venstre bevarer trods tilbagegangen sit mandattal på 11 mandater, hvilket glæder borgmester Martin Damm, der kan konstatere, at der fortsat er et flertal bag ham som borgmester.

Det betyder til gengæld, at hverken Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Mangfoldighedslisten, Skolelisten, Alternativet, Nye Borgerlige eller Stram Kurs formåede at sanke stemmer nok til et mandat.

- Jeg er overrasket over, at det er blevet så godt, som det er blevet, men ikke over det gode resultat. Vi har formået at sætte velfærden på dagsordenen. Vi har mange penge i kommunekassen, og nu er det tid til at bruge nogle af dem, og det ønsker vælgerne også, siger hun.