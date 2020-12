Låge 9: På spring til verdenseliten

Frederik Colberg var en af de allerbedste i sin ungdomstid med en række danske mesterskaber på sit cv, og han vandt som 14-årig blandt andet det uofficielle U15-EM sammen med Victor Axelsen og Mette Poulsen i 2008. Som 15-årig banede et afbud fra storebror Rasmus vejen for en tidlig seniordebut, da Frederik Colberg blev udtaget til Holbæk Badmintonklubs førstehold i 3. division i mixeddouble sammen med Sandra Hermansen.

Til gengæld har de siden flere gange stået over for hinanden i den danske badmintonliga, når Colbergs Gentofte har mødt Koldings Team Skælskør Slagelse eller Skovshoved.

I 2019 var Frederik Colberg så tilbage i sin tidligere klub, da han som spillende træner for Gentofte var med til at slå Holbæk i 1. division.

Den 32-årige doublespecialist blev i sin tid europamester for U19-landshold og i sæsonen 2013-14 dansk seniormester sammen med sin faste makker i temmelig mange år, Mads Conrad-Petersen. Duoen vandt i 2016 EM og senere var de også med til at vinde den prestigefyldte Thomas Cup. Også sammen med Kamilla Rytter Juhl er Mads Pieler Kolding nået langt internationalt. Et dansk mesterskab og en kvartfinale i All England er det blandt andet blevet til.