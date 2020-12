Låge 8: Zorro-tricks i Jyderup

- Navnet er givet, fordi man - ligesom når Zorro til sidst tegnede et Z med kården - afslutter Zorro-finten med at sende bolden af sted med samme bevægelse med stavens blad. Det er lidt svært at beskrive.. jeg kan anbefale at finde filmklip med det på nettet, forklarede Thomas Lehmann fra Jyderup Farmers dengang.