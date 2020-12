Låge 7: Skrev danmarkshistorie i bare tæer

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Nordvestnyt den 7. december 2008.

Holbækkeren Nikolai Kronborg blev i 2016 som 16-årig den yngste dansker til at opnå 4. Dan-graden i taekwondo.

Allerede dengang blev den unge holbækker betegnet som en del af verdenseliten i sin aldersgruppe, og han havde derfor blandt andet trænet op til VM sideløbende med at forberede sig til gradueringen til 4. Dan.

Prøven bestod blandt andet af en cirka 20 siders afhandling omkring taekwondo, som skulle fremlægges for fire-fem censorer, heriblandt deres stormester, Ko Tai Jeong, der har 9. dan, som er den højeste anerkendelse og grad man kan opnå i taekwondo.

Nikolai Kronborg er stadig en fremtrædende udøver af taekwondo. Han er forsvarende dansk og nordisk mester, og han var i gang med kvalifikationen til VM i Herning i 2020, da coronaen lukkede ned for sporten. Det betød også, at VM i 2020 endte med at blive aflyst.