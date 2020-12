Låge 6: Farvel til mr. Mørkøv

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Kalundborg Folkeblad den 6. december 2008.

»Det er helt slut for mr. Mørkøv«.

Under den rubrik kunne Torben Clausen den 6. december 2008 fortælle om, at Thomas Næsborg efter 15 år på Mørkøvs bedste hold i både håndbold og fodbold var nødt til endegyldigt at sige stop.