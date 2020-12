Låge 5: 10 på stribe til teamet

Sådan indledte journalist Brian Jensen sin historie den 5. december 2005 om Holbæk-Basketballklubs Team Sjælland, der med den 10. sejr i træk sendte de studerende fra universitetsholdet USG hjem med et klækkeligt nederlag og dermed konsoliderede sig på førstepladsen i 1. division uden at have sat point til.

Holbæk-teamet var nogenlunde halvvejs i turneringen og sluttede senere det følgende år på andenpladsen i divisionen og fik samtidig licens til at vende tilbage til Baskeligaen, hvor det tidligere havde fejret triumfer som et af landets bedste hold.

I sæson to, med start i 2004, spillede teamet sig til en femteplads i grundspillet og et nederlag i slutspillets kvartfinale til Svendborg.

Men trods de fine sportslige resultater, blev Team Sjælland tvangsnedrykket til 1. division i 2005 for ikke at kunne leve op til kravene i ligaen.

- Det værste var, da vi blev smidt ud - på trods af sølvmedaljer i pokalturneringen og en femteplads i ligaen. Det var uvirkeligt og ikke til at forstå. Jeg var overbevist om, at vi ville få en ekstra chance for at komme med, sagde Kasper Pedersen dengang til avisen efter at Holbæk-anken var blevet afvist.