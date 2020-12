Låge 3: Kometer på dommerhimlen

Dommer Benjamin Helm Svedborg rykkede i 2004 op i sjællandsserien som dommer. I den anledning bragte Holbæk Amts Venstreblad dette billede, hvor han giver Mørkøvs Mads Vang gult kort for en indskiftning uden at have fået grønt lys i en kamp mod Svebølle.

Foto: Per Jensen