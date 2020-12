Foto: Per Christensen

Låge 24: Holbæk tog afsked med Stadion

Hver dag i december har vi taget et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Ingen af aviserne er dog nogensinde udkommet juleaftensdag. Derfor tager vi i stedet et kig på den artikel fra fra de tre avisers sportsredaktion, som har genereret flest klik nogensinde. Glædelig jul.

Tæt på 500 tilskuere - sæsonrekord for Holbæks danmarksseriespillere - var med til at markere afslutningen på en æra, da Holbæk Stadion lørdag eftermiddag den 10. november 2018 for sidste gang dannede rammen om en fodboldkamp.