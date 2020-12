Låge 23: OL-dronningen blev taget til nåde

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Kalundborg Folkeblad den 23. december 2006.

Det officielle brev manglede stadig, da Kalundborg Folkeblad lillejuleaften 2006 kunne fortælle, at Susanne Meyerhoff fra Hvidebæk var blevet taget til nåde Team Danmark.

Sportsredaktør Torben Clausen kunne fortælle, at den allerede tredobbelte OL-deltager havde fået lovning på 100.000 kroner til world cup-skydninger og tabt arbejdsfortjeneste.

Team Danmark havde ellers tidligere i 2006 frataget støtten, fordi hun med Torben Clausens ord var » Vejet, fundet for let og for gammel i en sportsgren, hvor de allerbedste ellers er ældre«.