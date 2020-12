Tømmerup var i 2018 foran med esport. Foto: Per Christensen

Låge 22: Tømmerup gav de store baghjul

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Nordvestnyt den 22. december 2018.

Astralis var allerede et verdensnavn, og tv-kanalerne livetransmitterede fra de store begivenheder. Men i det nordvestsjællandske foreningsliv manglede det stadig for alvor at slå igennem i 2018.

Og pionerne skulle ikke findes i de store etablerede klubber. I stedet var Tømmerup, Høng og Højby de lokale magtcentre, kunne journalist Brian Jensen berette i Nordvestnyt.

Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening var de første i Kalundborg Kommune, der begyndte at lokke medlemmer til ved hjælp af mus og tastatur. Fra oktober til december i 2017 fik foreningen TGU eSport samlet 80 medlemmer, og det førte hurtigt til en ombygning af det tidligere cafeterie i Tømmeruphallen - hvor Tømmerup Efterskole lejer sig ind med deres esportshold.

- Vi ville jo ikke have en net-café. Vi ville have en esportsforening, og derfor blev vi en del af idrætsforeningen. Og jeg er grebet af at se sammenboldet blandt drenge, der aldrig har gået til idræt før, fortalte formanden Trine Werth, der i 2018 havde 90 medlemmer og 12 på venteliste.

Og esport gav også nye muligheder for samarbejde klubberne imellem.

Svinninge IF, Jyderup BK og Jyderup Badmintonklub havde i 2018 besluttet at danne fælles front og ved nytår starte en esportsforening med lokale i Svinninge Sportscenter. Her ville man bruge et stort esports-event i januar til en slags markedsundersøgelse.

- Vi smed en prøveklud afsted for at se om der var interesse, og den var massiv, sagde Paw Jensen fra Svinninge IF.

