Låge 21: Hvem er Sjællands bedste fodboldspiller?

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Holbæk Amts Venstreblad den 21. december 2004.

Den 21. december 2004 kunne Holbæk Amts Venstreblads sportsredaktør Søren Moehrdel (Søm) fortælle, at julesalget gik over al forventning.

- Salget går planmæssigt, og slutspurten er gået ind. Forlægger Poul Koch tror, at alle de 2000 bøger, der er trykt, er solgt inden jul, sagde Henry Smith.

Og mange mente, at bogudgivelsen skulle bruges til at lave en kåring af den bedste fodboldspiller i Nordvestsjælland nogensinde.

En mand i Ruds Vedby foreslår, at Holbæk Amts Venstreblad, Kalundborg Folkeblad og Sjællands Tidende i fællesskab kårer alle tiders bedste spiller i Vestsjælland.

- Et par kvinder har også henvendt sig og er glade for, at jeg fik plads til en omtale af kvindefodbolden, med Sanne Niemann og Susanne Augustesen som frontfigurer. Det varmer altsammen, sagde Henry Smith.