Holbæk Red Devils samarbejde med Slagelse Galadiators blev ikke til noget i 2007. Foto: Peter Andersen

Låge 20: Djævle og gladiatorer går sammen

Jul: Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport tilbage i tiden. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til den 20. december 2007.

Julekalender - 20. december 2020 kl. 09:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

»Djævle og gladiatorer slår sig sammen på fælles hold«. Sådan så en overskrift fra journalist Brian Jensen ud på sports-siderne i Venstrebladet den 20. december 2007.

Historien handlede om amerikansk fodbold og det lokale hold, Holbæk Red Devils, der ville slå pjalterne sammen med Slagelse Gladiators og ad den vej få et fælles hold med navnet Vestsjællands Wolfpack.

Det var et ønske om at få et hold i landets bedste række, der fik de to klubber til at forsøge et samarbejde.

I forvejen havde en række Slagelse-spillere taget turen til Holbæk for at spille og træne, og så opstod ideen til at lave et fælles førstehold, som så skulle benytte Slagelses fine forhold til amerikansk fodbold.

Men planerne løb ret hurtigt ud i sandet. I stedet for at gøre fælles front i forsøget på at nå op i Nationalligaen, vendte de to parter ryggen til hinanden. I Holbæk-lejren følte de sig snigløbet uden at blive tilgodeset i forhold til Slagelse-klubben.

Det betød, at Holbæk Red Devils alligevel bestod som en »ren« Holbæk-klub og stillede op i Landsrækken. Men klubben mistede omkring 10 spillere og hele trænerstaben med cheftræner Rasmus Ryberg i spidsen.

Holbæk Red Devils, der i starten hed Holbæk Amerikansk Fodbold Klub (HAFK), løb på banerne omkring Borgmestergårdsvej første gang i 2005 og spillede sin første sæson i Landsrækken i 2006.

I 2011 vendte Rasmus Ryberg tilbage, og i 2013 spillede klubben i den næstbedste række, Kvalifikationligaen - og flyttede samme år hjemmebanen fra Tuse til Holbæk Arena på Fælleden.

I 2014 rykkede Holbæk Red Devils op i Nationalligaen, landets bedste række, men i 2015 mistede de røde djævle en lang række spillere og rykkede frivilligt ned i 2. division.