Låge 19: Aerobic holder Mørkøv-formen

Spillende Mørkøv-træner Thomas Riis havde nemlig sørget for at spillerne ikke lå på den lade side, inden den første forårs-træning en gang i februar.

En gang eller to om ugen havde han lokket spillerne til at lave aerobic i Jyderuphallen.

- Det er på fuldstændig frivillig basis. Mange har snakket om, at det kunne de godt tænke sig, og så er vi gået i gang. Det er en god måde at holde vægten nede og formen ved lige på, sagde træner Riis til avisen.

- Vi får brugt nogle andre muskler, end vi er vant til. Blandt andet musklerne omkring leddene, hvor fodboldspillere ellers har det med at blive skadet. Det er også en god måde at fedtforbrænde og opbygge musklerne på, lød det fra den rutinerede Mørkøv-spiller og træner, der var »superglad« for, at mange af hans spillere bakkede op om ideen.