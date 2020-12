Jessie Larsen scorede tre mål, da Holbæks kvinder i 1. division overraskede og vandt over Ajax-Farum i Farum Arena i 2000.

Låge 18: Holbæk-kvinders gennembrud

Jul: Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport tilbage i tiden. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til den 18. december 2000.

»Holbæks håndboldkvinder gjorde det igen. Beviste at deres præstationer på banen er lige så omskiftelig som deres frisurer og hårfarver. En nuance af rød dominerer lige nu i hårtotterne, men på banen må håbets grønne farve nu omsider blive den fremtrædende«.

Anledningen var, at Holbæk Håndboldklubs kvinder - trænet af John Hartmann - oplevede et mindre gennembrud i håndboldens 1. division efter sejren på 21-24 over Ajax-Farum i den nyopførte Faram Arena.