Mads Pedersen var klar til at søge et nyt hold, hvis Team Stölting måtte lukke.

Låge 15: Da verdensmesterens hold var lukningstruet

I første omgang fortsatte han hos det reetablerede Stölting Service Group, men i 2016 skrev Pedersen under på en to-årig kontrakt med World Tour-holdet Trek-Segafredo og rykkede dermed op på øverste hylde, hvor han debuterede i World Tour'en med Tour of Down Under i Australien i 2017.