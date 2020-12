Låge 14: Ambitiøs double slog til i Rom

De to holbækkere var 22-årige Christian Dalsgaard og 23-årige Peter Mørk fra Holbæk Badmintonklub, der i herredouble havde vundet alle tre kvalifikationskampe og dermed havde fået foden inden for i hovedturneringen i Italian International 2005.

Det ambitiøse doublepar var taget til den italienske hovedstad for egen regning, og generelt drømte parret meget stort i 2005. Dalsgaard og Mørk satsede nemlig benhårdt med det private initiativ Team 2008, at kvalificere sig til OL i Kina i 2008. Parret ville kvalificere sig uden om det danske badmintonforbund og havde blandt andet udformet en mappe, der med strategier og målsætninger skulle overbevise trænere og sponsorer om, at projektet kunne holde helt til Kina. Men det ambitiøse projekt blev dog skrinlagt i 2007 for den stærke double, der blandt meget andet også deltog i All England.