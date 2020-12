Emil Nielsen fra St. Merløse (th) blev i 2013 årets profil i 2. division øst. På billedet er han i aktion for Roskilde i løbeduel med Nordvest FC's Frederik Tingager. De to havde tidligere spillet på hold sammen i Holbæks ungdomsafdeling. I dag spiller de begge i Superligaen. Emil Nielsen for Lyngby og Frederik Tingager for AGF. Foto: Kenn Thomsen

Låge 13: Bombede sig fra St. Merløse til Norge

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Nordvestnyt den 13. december 2013.

Opturen startede i 2013.

Efter et kort ophold i Holbæk B&I var Emil Nielsen fra St. Merløse kommet videre til Roskilde i 2. division. Og han scorede og scorede.

Faktisk scorede han så meget, at han blev solgt til den norske storklub Rosenborg direkte fra den danske 2. division efter 2013-14-sæsonen.

Det var der selvfølgelig ingen, der vidste, i december 2013. Men med 18 scoringer for Roskilde i 2. division i efteråret var han suveræn topscorer i rækken og vandt prisen som årets profil i 2. division øst.

Derfor kunne journalist Anders Kamper skrive om en ung mand, der nød succesen og tog den med ro.

- Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle så meget i fokus, som jeg er kommet - det kom bag på mig 100 procent. Jeg sørger for at nyde det og hygge mig med det, og så tager det, som det kommer og holder benene på jorden, sagde Emil Nielsen i 2013.

Han var først lige flyttet fra forældrenes hjem i St. Merløse til en lejlighed på Frederiksberg. Og han skulle komme til at flytte meget mere. Og de drømme var tændt hos den unge angriber.

- Jeg føler da lidt, at hvis det rigtige tilbud kom, kunne jeg da godt tænke mig at se, hvad det kunne blive til og, hvor langt jeg kunne drive mit eget talent, sagde Emil Nielsen i 2013.

Allerede et halvt år efter gik turen til Rosenborg i Trondheim i Norge, efter han havde gjort sin del til, at Roskilde rykkede op i 1. division.

Han havde dog svært ved a tslå igennem, og i stedet gik turen til Aarhus og AGF på en lejeaftale. Den blev ødelagt af skader. Emil Nielsen skulle derfor retur til Norge, men i stedet skiftede han tilbage til Roskilde. Her nåede han tre sæsoner, inden der igen blev kaldt fra Superligaen. Denne gang var det Lyngby, og her spiller Emil Nielsen stadig. Det er foreløbigt blevet til 38 Superliga-kampe for Lyngby og fire for AGF, og de har kastet fire scoringer af sig.

På billedet er Emil Nielsen i løbeduel med Holbæks Frederik Tingager i 2. dvision. De to spillere er begge årgang 1993 og nåede at spille U14 og U15 sammen i Holbæk B&I, hvorefter Frederik Tingager skiftede til Brøndby og Emil Nielsen til Roskilde.

Frederik Tingager spiller i dag for AGF, men her nåede de to spillere ikke at komme på hold sammen, da Tingager først kom til klubben, efter Emil Nielsen var væk igen.

