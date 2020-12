Nordvest FC's fanklub Purple Wolf var til stede, da Nordvest FC tog imod Svebølle i 2013. Men lokalopgøret kunne kun lige snige sig i top 50 over årets mest sete kampe i 2. division.

Låge 12: Lokalbrag uden interesse

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Nordvestnyt den 12. december 2013.

Historisk set er det en sjældenhed, at Nordvestsjælland kan byde på et lokalopgør i fodbold mellem to divisionshold.