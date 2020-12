Golfspiller Palle Larsen var en af dem, der holdt formen ved lige med indendørsgolf på Faarevejlegaard Indoor Golf Center. Foto: Peter Andersen

Låge 11: Den næsten ægte vare

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Nordvestnyt den 11. december 2010.

Julekalender - 11. december 2020

»Snefri golf i varme rammer«, hed en overskrift på et af sportssiderne i Nordvestnyt den 11. december 2010.

Historien var, at Faarevejlegaard Indoor Golf Center på Kalundborgvej lidt syd for Fårevejle Kirkeby kunne byde på et alternativ, hvis frost og sne gjorde golfspillet udendørs fuldstændig umuligt.

En gang simulator-golf kunne være en oplagt mulighed, hvis man ville holde køllerne varme - og sit golfsving ved lige hen over vinteren.

I artiklen forklares det, at en golf-simulator er en boks med et lærred, som man skal slå bolden mod. Den kan give masser af træningsmuligheder, fordi drivingrangen på simulatoren viser, hvordan slaget var. Man kan for eksempel se boldens vinkel og hvor langt den kommer. Og den mindste unøjagtighed bliver afsløret på skærmen.

En af dem, der dengang brugte simulatoren til træning, når sommersæsonen var slut, var Palle Larsen fra Dragsholm Golfklub.

- Man kan se lige, hvad man gør forkert. Og det er et godt redskab til at holde formen ved lige til næste sæson, sagde Palle Larsen til avisen.

Simulatoren brugte han cirka en gang om ugen om vinteren, men han erkendte, at indendørs golf ikke kunne erstatte den ægte vare.

- Man kan godt savne vinden i håret. Det lange spil er næsten det samme som udendørs, men det korte spil - især putningen - er anderledes, fortalte Larsen.

Det tog ham omkring en time at komme igennem de 18 huller i simulatoren og han spillede af og til turneringer med vennerne.

- Jeg vil anbefale folk at prøve det. Men jeg mener dog stadig, at rigtig udendørs golf er det bedste, vurderede Palle Larsen for 10 år siden.

