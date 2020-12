En enkelt gang kom Anders Nielsen på måltavlen i Holbæk, da han scorede på frispark mod Brabrand i 2005. Foto: Per Jensen

Låge 10: Da danmarksmesteren sagde stop og tog hjem

Hver dag i december tager vi et kig på den lokale sport i Nordvestsjælland tilbage i tiden, som den blev dækket i Nordvestnyt, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Det kan være stort som småt, der enten er foregået på dagens dato eller har stået i avisen på datoen. I dag går vi tilbage til Holbæk Amts Venstreblad den 10. december 2005.

»Veteranen trækker i trænertøjet«, lød journalist Brian Jensens overskrift i Venstrebladet den 10. december 2005.

Veteranen var den dengang 33-årige tidligere professionelle fodboldspiller Anders Nielsen, der efter halvanden sæson i Holbæk valgte at stoppe i 2. divisionsklubben for at blive spillende træner i Svebølle nær Kalundborg, hvor Anders Nielsen voksede op.

Inden det sportsligt lidt skuffende ophold med blot 26 kampe i Holbæk, hvor han tidligere havde spillet ungdomsfodbold, var Anders Nielsen kommet fra Kalundborg sammen med sin tidligere træner Morten Nielsen.

I 2006 skulle næste kapitel med nye udfordringer i fodboldkarrieren så afprøves i Svebølle, som havde store ambitioner om at rykke op i sjællandsserien.

Med sig havde Anders Nielsen inspiration fra en lang række prominente trænere, som han haft i løbet af sin flotte karriere, der startede i barndomsklubben Raklev, fortsatte i Holbæk, inden han kom til Lyngby, som han repræsenterede i fire ynglingelandskampe og senere var med til at føre til det danske seniormesterskab i 1992.

I 1996 blev Anders Nielsen professinel i hollandsk fodbold, hvor han over seks år nåede at spille for PSV Eindhoven, RKC Waalwijk og Sparta Rotterdam, inden han spillede et år i italienske Varese Calcio.

Og med inspiration fra trænere som Michael Schäfer, Benny Lennartsson, Kent Karlsson, Dick Advocaat, Bobby Robson og Frank Rijkaard i bagagen tog Anders Nielsen hul på trænergernigen i Svebølle, som han over fire sæsoner førte fra serie 1 til danmarksserien - i øvrigt med hjælp fra vennen og fodboldkollegaen Morten Nielsen.

FC Nordvest-spilleren Erdogan Aslan afløste i 2010 Anders Nielsen, der først sagde ja til at være med til et talentprojekt i Kalundborg og senere spillede sæsonen færdig for sjællandsserieklubben.

Samme år blev han hyret som spillende træner i Kalundborg, som han førte op i danmarksserien i 2014.

I 2016 forlod han jobbet som cheftræner i Kalundborg efter en skidt start på foråret. Hans assistenttræner Brian Kristensen tog over i resten af sæsonen.

Siden har Kalundborg været udsat for en større nedtur, og nu spiller det bedste KGB-hold i serie 2 med Bo Sørensen ved træner-roret.

