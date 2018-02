Ishøjs Katrine Lionett Pedersen deltager i flere Premier League-stævner verden over for at optjene point til verdensranglisten, så hun kan gøre sig håb om at komme med til OL 2020.

Verden rundt for at opnå OL-plads

- Jeg er nødt til at deltage i mange karate 1-stævner for at optjene point til verdensranglisten. Netop nu er jeg på syvendepladsen, men det ændrer sig hele tiden. Jeg går efter at komme med til OL 2020 i Tokyo.

Udvikling

Det kommer til at kræve en masse arbejde og stævner op til OL 2020, da man skal samle disse såkaldte point ind ved Karate 1-stævnerne, så man kan forblive højt på verdensranglisten. Den kommer til at have en indflydelse på, hvem der skal med til OL. Men målet, som det altid har været, er at blive så god som overhovedet mulig. - Resultatmål skal ikke overskygge det faktum, at jeg skal være i konstant udvikling, for at kunne følge med, lyder det fra den unge dygtige karatekvinde.