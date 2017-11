Se billedserie Pia Skogemann var formand for menighedsrådet de første fem år og derefter formand for kirkens kunstudvalg og forklarer, at grundtanken var, at kirkens udtryk skulle bære præg af at være et samarbejde mellem arkitekter og en kunstner.

Send til din ven. X Artiklen: Vejleå Kirke fylder 20 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejleå Kirke fylder 20 år

Ishøj - 26. november 2017 kl. 13:27 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pia Skogemann bliver aldrig træt af at kigge op på de trekantede glasmalerier. De fortæller fragmenter af bibelhistorie, og når solen rammer glasfladerne, falder genskinnet ned langs kirkens hvide vægge.

- Selv om det ser abstrakt ud, betyder det noget bestemt, siger hun og peger op på det maleri, der fortæller historien om Kain og Abel fra det gamle testamente.

Det er blot en af seks ruder, som kunstner Peter Brandes udsmykkede, og som har kastet genskær i snart 20 år. Første søndag i advent kan Vejleå Kirke nemlig markere 20-års dagen for kirkens indvielse.

- Det er mærkeligt, at det allerede er 20 år siden, fortæller Pia Skogemann, der er næstformand i Ishøj Menighedsråd.

Årsdagen markeres den 3. december, hvor der udover højmesse og efterfølgende reception er koncert med jazzpianist Ole Kock Hansen. Han spillede nemlig også ved kirkens indvielse, forklarer næstformanden.

Udsmykning Som medlem af menighedsrådet i 29 år har Pia Skogemann været med helt fra begyndelsen, da Vejleå Kirke blot var et projekt på et papir.

Hun var formand for menighedsrådet de første fem år og derefter formand for kirkens kunstudvalg og forklarer, at grundtanken var, at kirkens udtryk skulle bære præg af at være et samarbejde mellem arkitekter og en kunstner. Den opgave landede hos Wohlert Arkitekter, og de pegede på Peter Brandes til at stå for den kunstneriske udsmykning, fortæller Pia Skogemann - et forslag som både hun og resten af menighedsrådet hurtigt blev enige om var den rigtige løsning.

- Arkitekterne fik til opgave at genføde en middelalderkirke i et moderne form- sprog, og Peter Brandes fik en parallel opgave i forhold til at fortælle bibelhistorie.

Foruden ruderne stod Peter Brandes for udsmykningen af skulpturer, alteret, døbefont og altersølvet herunder lysestager og oblatfad. At kunstneren gav døbefontens fod, lystestagerne og oblatfadet ottekantede former, var ifølge Pia Skogemann ikke noget tilfælde.

- De ældste dåbskapeller var ottekantede, og Kristus' tal er 888, og et liggende 8-tal betyder uendelig. Der er indbygget meget tradition i udsmykningen, siger hun og tilføjer, at Vejleå Kirke var den første kirkeudsmykning, som Peter Brandes lavede.

Pris og placering At kirken kom til at ligge på Ishøj Boulevard 1 skyldtes, at byrådet havde vedtaget en lokalplan, som udlagde området til opførelsen af en ny kirke i sognet. Det var dog ikke alle, der i starten var lige begejstret for, at der skulle ligge en kirke midt i byen med et stort supermarked som nærmeste nabo.

- Der var mange, der sagde: Hvorfor skal den ligge lige ved siden af Bilka. Jeg synes, det højner det omgivende. Jeg synes, det var en god ide at lægge den midt i byen. Der er lidt landsbytradition over det. De gamle kirker lå også lige ved siden af kroen. Det gør den her også, hvis man kan sammenligne Bilka med en kro, det kan man godt, for Bilka har jo et cafeteria, forklarer Pia Skogemann.

Beliggenheden var dog ikke det eneste punkt, hvor der var nogle, der rynkede på næsen:

- Projektet kostede over 50 millioner kroner. Det var der meget snak om, før det blev bygget, men der var ingen, der snakkede om prisen, da kirken var bygget færdig. Den blev fantastisk godt modtaget i offentligheden, siger hun og tilføjer, at der stadig kommer mange foreninger, menighedsråd og arkitektstuderende fra hele landet og besøger kirken.