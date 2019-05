Brugerråd for Ishøj Fællesantenne (BRIFA) søger et nyt medlem.

Valg af ny repræsentant til brugerråd

Ishøj - 12. maj 2019 kl. 14:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil nu har medlemmerne af Ishøj Fællesantennes brugerråd været udpeget af bestyrelserne i de boligselskaber, andelsforeninger, ejerlejlighedsforeninger, grundejerforeninger og bylaug, der er medlem af fællesantennen. Men der har også været en gruppe medlemmer, der ikke er repræsenteret i nogle af de førnævnte bestyrelser.

- Vi har i byrådet valgt at følge brugerrådets opfordring til at give en mere direkte stemme til de medlemmer af Ishøj Fællesantenne, som står uden for en eller anden form for boligfælleskab, fx et medlem af fællesantennen, som ejer en bolig, men ikke er medlem af en grundejerforening. Og nu da der er en plads ledig i brugerrådet, var det en oplagt mulighed, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S).

Hvem kan stille op?

For at blive kandidat til den ene ledige plads i Brugerråd for Ishøj Fællesantenne, skal du være medlem af Ishøj Fællesantenne, men samtidig ikke være medlem af et boligfællesskab - det vil sige, at du ikke må bo i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed eller være medlem af en grundejerforening eller et bylaug.

Ønsker du at melde dit kandidatur til brugerrådet, skal du sende en mail til faellesantenne@ishoj.dk senest den 10. maj. I mailen skal du oplyse navn og adresse. Du skal oplyse din adresse, så kommunen kan tjekke, at du bor et sted, hvor du er berettiget til at stille op. Har du spørgsmål om valget, kan du også få svar ved at sende en mail til faellesantenne@ishoj.dk.

Hvis der kun stiller én kandidat op, er denne kandidat valgt ind uden kampvalg. Hvis der stiller flere kandidater op, afholdes kampvalg. Mere information om et evt. kampvalg følger, hvis det bliver aktuelt.

Hvis et kampvalg bliver aktuelt, vil du have mulighed for at stemme, hvis du opfylder de samme kriterier som de kandidater, der kan stille op. Det vil sige, at du for at stemme skal være medlem af Ishøj Fællesantenne og hverken bo i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed eller være medlem af en grundejerforening eller et bylaug.

Der kan ikke brevstemmes eller gives fuldmagt. Ved stemmelighed trækkes lod.

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne (BRIFA) holdt deres første møde den 28. august 2018. Brugerrådets opgave er at sikre, at brugerne bliver inddraget i beslutninger om Ishøj Fællesantenne. Rådet mødes en til to gange om måneden og er et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om brugernes behov og ønsker i forhold til den nuværende drift af Ishøj Fællesantenne, og i rammerne for fremtidens Ishøj Fællesantenne. Du kan læse mere om brugerrådet og få et indblik i arbejdet via rådets nyhedsbrev på ishoj.dk/brifa.