Se billedserie Fra 1. juli anbefaler Teknik- og Bygningsudvalget i Ishøj, at kommunen tilslutter sig Movia Flexturordning. Det er noget, som vækker glæde hos kommunens Seniorråd, forklarer Per Nørskov, der er medlem af rådet. Foto: Anders Dall

Udvalg: Ishøj skal have flextur-ordning

Ishøj - 24. april 2018 kl. 09:14 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muligheden for at ringe og bestille en flextur hos Movia ser nu ud til at være på vej til Ishøj. I hvert fald peger Teknik- og Bygningsudvalget på, at kommunen fra 1. juli i år skal give byens borgere mulighed for at benytte sig af ordningen.

- Det gælder for hele Ishøj, og alle kan bruge det. Det er det, der er formålet, siger udvalgsformand Poul Jørgensen (DF) om ordningen.

Flextur er en form for kommunal taxa, der drives af Movia. Den kan i princippet hente dig, hvor det skal være, og kører alle dage mellem klokken 06 og klokken 23. Ifølge Poul Jørgensen vil udgiften for passagerer, der rejser med flextur, svare til en almindelig busbillet, mens den kommunale andel for at tilslutte sig ordningen udgør cirka 150.00 kroner for resten af 2018.

Udsigten til, at Ishøj Kommune styrer mod at indføre Movias flexturordning som et tilbud til borgerne, er noget, som vækker glæde hos kommunens Seniorråd, forklarer Per Nørskov. Han er medlem af rådet og peger på, at løsningen falder i tråd med det, som seniorrådet selv har anbefalet.

- Nu giver det mulighed for, at alle får mulighed for en ny form for kollektiv trafik. Det er en kæmpe fordel for samtlige borgere, hovedsageligt for de lidt ældre, siger Per Nørskov.

Forslaget blev behandlet på Teknik- og bygningsudvalgets møde den 18. april, hvor det også fremgår, at kommunens administration har undersøgt muligheden og omkostningerne ved at etablere busbetjening i Torslunde. I den forbindelse kiggede administrationen på buslinje 116 fra Reerslev til Høje Tåstrup St. og buslinje 127, som kører mellem Tåstrup St. og Ishøj St. via Ishøj Landsby. For en tilstrækkelig dækning af Torslunde ville der i begge tilfælde skulle indsættes en ekstra bus, som ifølge Movia ville betyde en årlig udgift for Ishøj Kommune på cirka en million kroner.

Når Teknik- og Bygningsudvalget ikke ser det som en mulighed, skyldes det ifølge Poul Jørgensen, at kundegrundlaget for en fast busdrift i området ikke er tilstrækkelig stort. Formanden vil dog på sigt ikke afvise, at der kan komme en fast busforbindelse til Torslunde, som har været toneangivende i efterspørgslen på at få et kollektivt trafiktilbud til området.

- Det er vi fuldstændig åbne over for. Fremtiden må vise, om flextrafik er nok i sig selv, men kundeunderlaget skal være i orden, ellers bliver det for stor en udgift for kommunen at sætte en ekstra bus ind oppe i Torslunde, siger Poul Jørgensen.

Forslaget og indstillingen fra Teknik- og Bygningsudvalget skal nu behandles af Ishøj Byråd.