Udligningskroner bliver i Ishøj

Ishøj - 20. april 2018 kl. 10:27 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker glæde på borgmesterkontoret i Ishøj, at regeringens planer om at lave en reform af udligningssystemet i tirsdags faldt sammen. I forbindelse med forhandlingerne på Christiansborg var det på et tidspunkt fremme, at Ishøj stod til at blive den helt store taber og riskerede at miste mellem 28 millioner kroner og 54 millioner kroner om året i en ny udligningsordning. Med sammenbruddet i forhandlingerne ser regnestykket for Ishøj nu helt anderledes ud, forklarer Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S). Han er lettet over, at det ikke lykkedes partierne på Christiansborg at nå frem til en ny udligningsordning.

- Vi er meget glade for resultatet, og at man bliver ved det, man har. For Ishøj betyder det, at vi går fra et minus på 54 millioner kroner til minus 3,5 millioner kroner, og så er der sket en kompensationsordning, så vi ender på et plus på 1,1 million kroner. Det hele er vendt på hovedet, og det viser, hvor vanvittigt det her forløb har været. Vi kan sagtens lave et fornuftigt budget for 2019 med det her resultat, siger Ole Bjørstorp.

Udligningsordningen er et system, der fordeler penge mellem rige og fattige kommuner. Fordelingen sker for at udjævne forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, der opstår på grund af forskelle i skattegrundlag, alderssammensætning og kommunernes sociale struktur.

Modsat Ishøjs borgmester var økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) skuffet over, at det ikke lykkedes partierne at blive enige om at lave en reform af udligningsordningen:

- Jeg ærgrer mig over, at det ikke er lykkedes at samle et flertal af partier for at følge op på politiske aftaler, flere af dem selv har været med til at indgå. Selv har jeg set arbejdet med at justere udligningen som en bunden opgave. Det har især handlet om at rette systemfejl og rette op på ubalancer. Men jeg må konstatere, at andre har lagt vægt på partiegoistiske hensyn, lød det fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.