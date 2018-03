Det unikke ved akutfunktionen er, at hjælpen kommer til borgeren, når behovet pludselig opstår, så borgeren kan undgå lange og til tider hårde hospitalsindlæggelser. Samtidig sørger kommunens hjemmepleje også for, at der ikke opstår forværringer i sygdommen.

Topkarakter til Ishøjs akutte hjælp til syge borgere

Ishøj - 25. marts 2018 kl. 08:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden starten af 2017 har det været pålagt kommunerne at tilbyde akut hjælp til syge borgere, hvor der kan opstå akutte behov for pleje eller behandling. Med akutfunktionen er det muligt for borgere at få hjælp uden at opleve unødig ventetid, og det er muligt at modtage hjælpen i hjemmets trygge rammer.

Styrelse for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedstilbud, og på baggrund af en stikprøve besøgte de akutfunktionen i Ishøj i efteråret 2017. Her fandt de ingen forhold af betydning for patientsikkerheden, og hjemmeplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Det betyder, at borgere der benytter akutfunktionen, kan føle sig helt trygge ved den hjælp, der kommer til dem.

Til dette siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen (S):

- Det er en stor prioritet for os at tilbyde vores mest syge borgere den hurtigste og mest kvalificerede hjælp, når der opstår akutte behov. Derfor er der lagt grundigt arbejde i at tilrettelægge vores akutfunktion, så den imødekommer netop dette, og det er også det, tilsynet afspejler. Det er vi meget stolte af.

Også den tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed, oversygeplejerske Helle Mahler, udtrykte under tilsynet faglig stolthed over den høje faglighed, hun oplevede hos Ishøj Kommune.

Kommer til borgeren

Det unikke ved akutfunktionen er, at hjælpen kommer til borgeren, når behovet pludselig opstår, så borgeren kan undgå lange og til tider hårde hospitalsindlæggelser. Samtidig sørger kommunens hjemmepleje også for, at der ikke opstår forværringer i sygdommen.

Dette sikrer kommunen gennem en sygeplejefaglig indsats af høj kvalitet tæt på borgernes hverdag, når de har brug for det, fortæller Ishøjs borgmester.

Netop nærhedsprincippet ligger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) meget på sinde:

- Jeg tror såmænd ikke, du bliver mere rask af at være på hospitalet end af at være i eget hjem i velkendte og trygge rammer. Så det er rigtig godt, at dygtige sygeplejersker og sosu-assistenter kan komme hurtigt og hjælpe folk i deres egen bolig. Det understøtter også et værdigt liv og en inddragende relation. Det er noget, vi her i Ishøj sætter meget højt.

Akutfunktionen er tiltænkt borgere, der efter en udskrivelse fra hospitalet har komplekse pleje- og behandlingsbehov samt borgere med akut opstået eller forværring af allerede kendte sygdomme. Du kan gøre brug af akutfunktionen, hvis du henvises til den af egen læge, hjemmeplejen eller akuttelefonen (1813).