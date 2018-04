Et flertal i Ishøj Byråd har nu vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at etablere en støjvold og sætte skærme op langs Køge Bugt Motorvejen. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Støjvold rykker tættere på

Ishøj - 10. april 2018 kl. 07:17 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muligheden for at etablere en jordvold og opsætte skærme for at dæmpe trafikstøjen langs Køge Bugt Motorvejen fik i sidste uge ny næring, da Ishøj Byråd behandlede sagen. Med opbakning fra Dansk Folkeparti fik Socialdemokratiet nemlig de nødvendige mandater til at vedtage den lokalplan, der giver adgang til at gå videre med kommunens projektforslag. Lokalplanen giver kort fortalt mulighed for at bygge en jordvold og opsætte støjskærme på en cirka tre kilometer strækning fra Vejleåstien i nord til Ørnekærstien i syd med en byggehøjde på maksimalt 12 meter. Desuden åbner den op for at gøre volden til et rekreativt område med ny beplantning og mulighed for at anlægge stier, regnvandsbassiner og opholdsområder.

Af et notat til sagsfremstillingen fremgår det, at en støjvold kan reducere antallet af støjbelastede boliger til 729. Hvorvidt det scenarie holder stik stillede Venstres Lennart Nielsen spørgsmålstegn ved, da punktet var på byrådets dagsorden sidste tirsdag. Hverken Venstre, SF eller Enhedslisten bakker op om lokalplanen, og i en særindstilling til sagen sår Venstre og Enhedslisten tvivl om effekten af en 12 meter høj støjvold med det argument, at motorvejstrafikken er steget siden 2014, hvor støjen fra motorvejen sidst blev målt og kortlagt.

- Vi bygger noget på tal fra 2014. Hvad siger de nye tal? Lad os få de fremskrevne tal, og lad os se, hvordan støjskemaet så ser ud, sagde Lennart Nielsen på byrådsmødet.

Fra Enhedslistens side kritiserede Ole Wedel-Brandt flertalsgruppen for ikke at have undersøgt andre modeller for støjafskærmning end en støjvold og støjskærme i kommunens projektforslag. Han påpegede, ligesom Venstre, at der mangler en tidssvarende måling af trafiktallene på Køge Bugt Motorvejen.

- Vi kan selvfølgelig lukke øjnene og vedtage det her på et fuldstændig udokumenteret grundlag, eller vi kan tænke os om og sige, lad os nu lige få den støjfremskrivning, og lad os nu lige finde ud af, hvad der er af alternativer for eksempel indbygning af knust beton i volden, sagde Ole Wedel-Brandt.

På byrådsmødet gjorde Sami Deniz fra SF det også klart, at partiet ikke støtter vedtagelsen af lokalplanen. Han anbefalede i stedet at undersøge muligheden for at nedsætte fartgrænsen til 80 kilometer i timen på den omtalte strækning for at se, hvad det ville have af betydning for støjniveauet.

Oppositionens kritik af projektet fik Socialdemokraternes Kasper Bjering til at tage ordet. Han påpegede, at vedtagelsen af en lokalplan først og fremmest handler om at åbne op for, at kommunen nu kan gå i gang med initiativer, der bekæmper støjen fra motorvejen.

- Det, der er på dagsordenen, er vedtagelse af en lokalplan. Det er ikke vedtagelse af en støjvold, det er ikke vedtagelse af et projekt i deltaljer, det er ikke vedtagelse af etablering af rekreative områder, sagde Kasper Bjering (S) blandt andet.

Han blev bakket op af borgmester Ole Bjørstorp (S), som betonede vigtigheden af at komme i gang med at gøre noget ved støjen.

- Man kan jo diskutere, og man kan undersøge så meget, at man aldrig får gennemført noget, men det vil vi ikke være med til. Det vil flertallet ikke være med til . Det her skal føre til en konkret handling og ikke til en konkret undersøgelse i flere årtier. Det glæder mig utroligt meget, at nu er der vedtaget en lokalplan, der kan gå videre med det her spørgsmål, lød det fra Ole Bjørstorp.

I forbindelse med sagen har et flertal i Økonomi- og Planudvalget tilføjet, at der skal udarbejdes en opdateret støjkortlægning.