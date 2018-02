Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Slog og tog kvælertag på kæresten: Nu er han dømt

Ishøj - 27. februar 2018 kl. 20:25 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig mand skal tilbringe seks måneder i fængsel, efter at han i maj sidste år blandt andet slog sin kæreste i hovedet og tog kvælertag på hende. Til gengæld blev han frifundet for at have holdt hende indespærret i en lejlighed i Ishøj. Det har Retten i Glostrup afgjort.

Ifølge den 27-åriges forklaring i retten er de to stadig kærester, og han vil gerne giftes og have børn med hende. Den 27-årige sagde således, at de to havde været oppe at skændes, og at kvinden i den forbindelse havde slået ham og givet ham næseblødning.

Kvinden afgav ikke forklaring i retten, men dagen efter episoden var hun blevet undersøgt på akutmodtagelsen. Undersøgelsen viste tegn på kvælertag og flere blå mærker på armen og hovedet, og denne undersøgelse var sammen med den 27-åriges egen forklaring om episoden nok for retten til at kende ham skyldig. Til gengæld mente retten ikke, at det var bevist, at manden havde holdt kæresten indespærret i lejligheden gennem fire timer. Derfor blev manden, der er tidligere straffet for vold og tyveri, frifundet for den del af tiltalen.