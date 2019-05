Rekreativt område vokser

Se billedserie Jorden, der graves op for at anlægge søerne, skal bruges til at udforme terrænet. Den røde streger viser stien langs Lille Vejleå, som giver mulighed for andre forbindelser i landskabet. Illustration: Ishøj Kommune

Ishøj - 07. maj 2019 kl. 15:44 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er området mellem Vejleåvej og den nye jernbane blot en bar mark, men i den kommende tid skal en del af det omdannes til et rekreativt landskab med skov og sø.

Baggrunden er, at det nye erhvervsområde Pile Mølle skal have etableret afledning af regnvand for at overholde kravene til udledning til Lille Vejleå. Og hvis man undrer sig over, hvorfor man vælger at lave et rekreativt område et sted, hvor der kun ligger erhverv, men ingen boliger i umiddelbar nærhed, skyldes det, at området bliver en del af et større hele og skal ses i forlængelse af den nyetablerede sø oppe ved Ishøj Bygade. Det fortæller formanden for teknik- og bygningsudvalget, Poul Jørgensen (DF), som sammen med resten af udvalget har besluttet sagen og sendt den videre til først økonomi- og planudvalget og byrådet, som også skal sige god for den.

- I Ishøj og på Vestegnen generelt mangler der skov. Om 20-30 år, når træerne har vokset sig store, kommer der til at være endnu en skov, for vi har stor interesse for at lave skovrejsning, siger Poul Jørgensen blandt andet med henvisning til, at der for to år siden blev plantet en ny skov ved Ishøj Landsby, Landsbyskoven.

I den nordlige ende af området, lige over for Baldershøj, skal der laves en parkeringsplads, mens der i den sydlige ende skal laves en sti langs Lille Vejleå. Det er Ishøj Forsyning, der skal stå for at etablere regnvandsbassinerne. Overskudsjorden herfra skal så bruges til at give terrænet en "naturlig udformning," som det hedder i sagsfremstillingen.

Ishøj Forsyning kommer til at betale 7,5 millioner kroner for at etablere bassinerne, mens kommunen skal af med 1,2 millioner kroner for beplantning, stien langs åen og en stibro. De 1,2 millioner skal finansieres gennem overskuddet fra salget af erhvervsområdet.