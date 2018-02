Puljemidlerne til at dække behovet for specialundervisning på Ishøjs folkeskoler til næste skoleår rækker til at finansiere 227 støttetimer, men en gennemgang af visitationsudvalgets anbefalinger viser, at kommunen skal imødekomme et støttebehov på 252 timer. Arkivfoto: Vincent Byakika

Puljemidler til specialundervisning opbrugt

Ishøj - 05. februar 2018

Et halvt år inden det nye skoleår begynder, er Børne- og Undervisningsudvalgets puljer til elever, der har behov for specialundervisning, opbrugt.

Kommunens administration har gennemgået visitationsudvalgets anbefalinger for det kommende skoleår og skal imødekomme et støttebehov på 252 timer. De to puljer, som skal dække behovet, rummer dog kun midler til at finansiere 227 støttetimer. Derfor besluttede udvalget på sit møde i januar at hente midler til at dække de ekstra støttetimer fra en tredje pulje, som ellers er tiltænkt elever, der har behov for ekstra praktisk medhjælp.

Det betyder reelt, at der for det kommende skoleår ikke er flere midler til dækning af uforudsete behov for elever, der har behov for 9 støttetimer eller derover. Derudover resterer der kun, hvad der svarer til 1,5 støttetime i puljen til praktisk medhjælp.

Selv om udvalget er løbet tør for puljemidler, mener udvalgsformand Jeannette Merklin (S) dog ikke, at det er et udtryk for, at økonomien er utilstrækkelig, når det handler om at dække behovet for støttetimer og specialundervisning.

- Nu har de visiteret de elever, der er, og som har brug for støtte, og hvis det så viser sig, at der ikke er støtte nok, og der kommer nye børn til, der har et behov, så skal vi til at prioritere. Det er sådan, at hvis vi har allokeret eller brugt vores serviceramme, så er det vores ansvar at kigge på udgifterne og prioritere, siger Jeannette Merklin og fortsætter:

- Vores princip er, at vi kigger indenfor vores egen ramme og prioriterer derfor, om vi kan rykke rundt på udgifterne. I helt særlige tilfælde kan det ske, at man må ansøge Økonomi- og Plan om at få en forhøjelse af servicerammen, men det sker sjældent.

Hun peger samtidig på, at der også kan blive frigivet støttetimer til specialundervisningspuljen på andre måder. For eksempel hvis en familie vælger at flytte sit barn, eller hvis kommunens indsats med en ressourcelærer til ordblinde elever resulterer i, at en elev kan nøjes med færre støttetimer.