Populær musikquiz kommer til Ishøj

Seere i alle aldre har sunget og gættet med hjemme fra stuerne, når ægteparret Karin og Klaus Strand-Holm er rullet hen over fjernsynsskærmen med deres populære underholdningsprogrammet "Syng med & Tip et Hit." Nu er der mulighed for selv at tage del i festlighederne, når den omtalte musikquiz kommer til Ishøj Kultur Café.

Quizzen kræver, at seerne skal gætte hits fra forskellige årtier. Men deltagelsen forudsætter ikke, at du er musikekspert. For det handler først og fremmest om at more sig og skabe et fællesskab omkring musikken. Desuden er der tale om lette ja/nej-spørgsmål, hvor de fleste kan være med.