Nye medlemmer: Ishøj Golfklub markerer sig på liste

- Vi er sikre på, at det skyldes vore stærke sociale profil, som sikrer, at nye bliver taget godt imod. Gennem et prøvemedlemskab på fire måneder er de nye golfere introduceret til sporten gennem gratis træningsforløb, begynder-aftener og -turneringer og ikke mindst en række sociale arrangementer, som har lettet vejen for mange ind i det sociale liv, som klubben i høj grad er eksponent for.