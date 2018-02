Der er blevet sat to turistoplysningstavler op på Køge Bugt-motorvejen i Ishøj, der gør trafikanterne opmærksomme på kunstmuseet Arken. Foto: Ishøj Kommune

Motorvejsskilte viser vej til Arken

Ishøj - 24. februar 2018 kl. 12:31 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig er Køge Bugt-motorvejen i Ishøj blevet forsynet med to brune turistoplysningstavler med kunstmuseet Arkens navn.

Det er Vejdirektoratet, der har givet grønt lys til, at Arken og Ishøj Kommune har fået lov til at plante de to skilte med det formål at gøre trafikanterne mere opmærksomme på attraktionen. Foruden museets navn er tavlerne suppleret med en illustration af Arkens vartegn, rytterstatuen, samt museets bygning, der går ud i en spids.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) ser spændende perspektiver i de nye turisttavler:

- Når bilisterne bliver fristet til at dreje af og tage en tur ud på Arken, er der en oplagt mulighed for at køre rundt og se nærmere på, hvad kommunen ellers har at byde på. Så forventningen er, at de brune ARKEN-turistskilte vil gavne alle - også de andre kulturoplevelser og attraktioner, siger han i en pressemeddelelse fra Ishøj kommune.

De første brune turistoplysningstavler på de danske motorveje blev opsat i forbindelse med en forsøgsordning i 2011. I 2016 gjorde Vejdirektoratet og Transportministeriet ordningen permanent og åbnede dermed op for, at flere attraktioner i landet kunne ansøge om at få deres navn på en turisttavle.