Mirja Klippel gæster Kulturcafeen

Nu er der mulighed for at opleve den prisvindende sangerinde, når hun gæster Ishøj Kultur Café til en 50/50-koncert. Konceptet er, at der er 50 pladser til 50 kr. pr. stk. Mirja Klippel synger om kærlighed, krig og afsavn. Om blodsbånd og bedstefædre i kamp for hvert sit fædreland. Om skovene, søerne og dyrene. Hun synger om nomadeliv og næstekærlighed - og om aldrig helt at høre til.