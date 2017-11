Mindeord for Povl Loft Rasmussen

Studenten fra Schneekloths havde fået sin grundlæggende bankerfaring som bogholder i Landmandsbanken Glostrup afdeling, hvor der var en del erhvervskunder blandt andre Paul Bergsøe & Søn A/S. I 1965 fik Povl Loft Rasmussen chancen for selv at udvikle en af bankens afdelinger, da han blev udnævnt som bankbestyrer i Landmandsbanken, Vallensbæk afdeling på Bækkeskovvej.

Det begyndte beskedent med to ansatte; bankbestyreren og en kassedame. Loft Rasmussen så fra begyndelsen, at her var et unikt grundlag for ekspansion. Det var økonomiske opgangstider med efterspørgsel efter byggelån. For at sikre kvaliteten af de mange parcelhuse blev murermester Lassen hyret som byggekyndig, og i løbet af det næste halve snes år blev der ydet mere end 1.000 byggelån. Antallet af medarbejdere voksede til 18 og yderligere 8 i en ny underafdeling i Ishøj.