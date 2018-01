Kulturcafe klar med forårsprogram

- Her i foråret blænder vi op for et nyt initiativ, som vi har valgt at kalde "Tæt på musikken". Vi starter med to aftener, hvor guitarist Dennis Flacheberg sætter folkekære sangere i stævne med spørgsmål om livet på og bag scenen. Du kan møde Nikolaj Christensen og Charlotte Fich til disse helt eksklusive musikalske oplevelser. Vi er meget spændt på, hvordan publikum tager imod det, siger kulturhusets leder, Jorge Rivera i en pressemeddelelse.