Næstformand i Ældresagens lokalafdeling i Ishøj, Per Nørskov, (tv) og Stig Nielsen, tovholder på Torslunde Cafeen, forventer fuldt hus, når fem cafeer i Ishøj inviterer til fællesspisning i forbindelse med kampagnen 'Danmark spiser sammen'. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Kampagne sætter fællesskabet i fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampagne sætter fællesskabet i fokus

Ishøj - 17. april 2018 kl. 12:11 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under sloganet 'Danmark spiser sammen', arrangerer Ældresagen og Ældres Netværk i Ishøj for tredje år i træk fællesspisning fem forskellige steder i Ishøj. Spis sammen-arrangementerne foregår i uge 16, 17 og 18 og er for alle, men henvender sig især til dem, der sidder derhjemme og ikke normalt kommer ud, forklarer Per Nørskov, der er næstformand i Ældresagens lokalafdeling i Ishøj.

Det er Folkebevægelsen mod Ensomhed, der sammen med Ældresagen på landsplan samarbejder om kampagnen 'Danmark spiser sammen', der sætter fokus på ensomhed. Kampagnen har kørt siden 2016 og relanceres hvert år i uge 17 med det formål at bringe borgere sammen i nye fællesskaber. Torslunde Cafeen er netop et af de steder, hvor de arbejder med at realisere tankerne bag kampagnen, og den 1. maj afholder cafeen deres fællesspisning på plejehjemmet Torsbo.

- For vores vedkommende giver det et fællesskab i et lokalsamfund, der ligger lidt uden for Ishøj By, siger Stig Nielsen, der er tovholder på Torslunde Cafeen og som sidder i koordinationsudvalget i Ældres Netværk i Ishøj.

De fem frivillige cafeer holder i forvejen ugentlige fællesspisninger, men har i denne anledning hver fået 2.000 kroner fra Ældresagen til at gøre lidt ekstra ud af menuen. Det er dog først og fremmest samværet med de andre, som er i centrum, og det glæder Per Nørskov, at Ishøj er repræsenteret med fem cafeer i forbindelse med kampagnen.

- Det er dejligt, at vi har hele Ishøj med, siger han og indskyder at flere af dem, der kommer til et spis-sammen arrangement, nok også vil komme til en eller flere af de andre cafeer i kommunen.

Datoer for ’Danmark spiser sammen’ i Ishøj Café Tranestuen den 19. april fra klokken 12-15 på Vejledalen 27.



Café Åkanden den 23. april fra klokken 13 til 14.30 på Vejlebrovej 105.



Café Solstrålen i Kulturhuset den 25. april fra klokken 11.30 til 14.30 på Strandgården 19.



Torslunde Café på Torsbo den 1. maj fra klokken 17.30 til klokken 20 på Køgevej 220. Her skal man tilmelde sig inden den 24. april på telefon 24980730.





Brunchcaféen i Glashuset den 3. maj fra klokken 11 til 13.30 på Østergården 19. Tilmelding skal ske dagen før på telefon 31365975. Café Tranestuen den 19. april fra klokken 12-15 på Vejledalen 27.Café Åkanden den 23. april fra klokken 13 til 14.30 på Vejlebrovej 105.Café Solstrålen i Kulturhuset den 25. april fra klokken 11.30 til 14.30 på Strandgården 19.Torslunde Café på Torsbo den 1. maj fra klokken 17.30 til klokken 20 på Køgevej 220. Her skal man tilmelde sig inden den 24. april på telefon 24980730.Brunchcaféen i Glashuset den 3. maj fra klokken 11 til 13.30 på Østergården 19. Tilmelding skal ske dagen før på telefon 31365975.