Der er bred enighed i Ishøj Byråd om, at kommunen skal tilslutte sig Movias Flexturordning.

Ishøj får Flextur

Ishøj - 15. maj 2018

Alle partier i byrådet bakkede på det seneste byrådsmøde op om, at Ishøj fra den 1. juli kobler sig på Movias flexturordning. Dermed følger byrådet både indstillingen fra Teknik- og Bygningsudvalget og Plan- og Økonomiudvalget, hvor forslaget tidligere er blevet behandlet.

Flextur er taxaer og liftvogne, som kan hente dig, hvor det skal være, og kører alle dage mellem klokken 06 og klokken 23. Til forskel fra almindelig taxakørsel kører du med Movia ofte sammen med andre, der også har bestilt kørsel.

På byrådsmødet kom det frem, at en Flextur kommer til at koste 24 kroner inklusive de første 10 kilometer og 12 kroner for børn under 16 år. Tilbuddet gælder alle Ishøj-borgere, men flere af byrådsmedlemmerne lagde på byrådsmødet vægt på, at tiltaget særligt skal være med til at løse et hul i den offentlige trafik i bydelen Torslunde, der er uden fast busforbindelse til og fra landsbyen.

- Nu snakkede vi om Torslunde, der var en øm tå med hensyn til den offentlige trafik, og lige præcis hvis vi tager på tværs af kommunen og siger midt Torslunde til strandområdet, så kommer vi under de 10 kilometer, så vi kan godt regne med, at de her 24 kroner for en påbegyndt tur er en pris, vi kommer til at bevæge os inden for i kommunen, hvis vi ikke lige kan benytte noget offentligt transport der, lød det fra Annelise Madsen (S), der sidder i Teknik- og Bygningsudvalget.

Også fra Venstre var der opbakning til forslaget.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi sætter stor pris på, at der også kommer noget transport ud til Torslunde, sagde Venstres Pia Skourup.

Ingen klapvogn med Hun satte efterfølgende gang i en længere debat om, hvorfor det ikke er muligt at tage en klapvogn eller barnevogn med, hvis man vælger at køre med Flextur, når man kan få en kørestol med.

- Det, synes jeg, er lidt ærgerligt, hvis man nu er en småbørnsfamilie og har mindre børn, man gerne vil have fragtet med, tilføjede Pia Skourup. Også hos Dansk Folkeparti udtrykte Poul Jørgensen undren over begrænsningen:

- Den problematik kan jeg personligt godt se er lidt uheldig, hvis man kan få sin kørestol med, men man som mor ikke kan få lov til at tage sin klapvogn med, lød det fra Poul Jørgensen, der er udvalgsformand for Teknik- og Bygningsudvalget.

Baggrunden for, at Movia ikke tillader barnevogne eller klapvogne i Flextur, gav Annelise Madsen et bud på. Hun repræsenterer Ishøj i Movias repræsentantskab og forklarede, at Movia lavede et forsøg i 2016, hvor Flextur-brugerne i Ringsted havde mulighed for at tage barnevogn eller klapvogn med, men at Movia ikke ønskede at køre forsøget videre.

- Jeg har ikke lige tallene og begrundelserne for, hvorfor man ikke har taget det med ind. Jeg vil tro, det har noget at gøre med, at man kører sammen med andre, og det tager tid at klappe sammen og klappe ud igen, så jeg tror simpelthen, det er et valg, man har taget, at man ikke har plads og muligheder for klapvogne og barnevogne, der også kan have en meget stor størrelse, sagde Annelise Madsen.

Den kommunale udgift for at koble sig på Flextur er på 150.000 kroner fra den 1. juli og året ud.