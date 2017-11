Ishøj Volleys ligaherrer slog de danske mestre

I andet sæt kom gæsterne bedst fra start, og først ved stillingen 8-8 fik Ishøj udlignet og måtte igennem hele sættet holde fokus og give sig fuldt ud for at forhindre et stærkt kæmpende fynsk mandskab i at løbe med sejren. Også tredje sæt, som Ishøj tabte, var meget tæt, og her viste Marienlysts tårnhøje blokader for alvor tænder. Ved stillingen 23-23 kunne alt ske, og to knaldhårde Marienlyst-angreb fra Kristoffer Abell og Peter Kromann Jensen afværgede et truende 0-3 nederlag til gæsterne.