Pengene fra ministeriet skal blandt andet bruges til at tiltrække flere læger til Brohuset.

Ishøj Kommune får 10,7 mio. til nyt sundhedshus

Ishøj - 08. maj 2019 kl. 16:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp smiler bredt i disse dage.

Hans kommune har nemlig netop modtaget 10.763.000 kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til etableringen af et nyt sundhedshus. Pengene kommer fra en særlig pulje til nye læge- og sundhedshuse, som alle kommuner har haft mulighed for at søge penge fra.

- Det er jo en meget glædelig nyhed, at vi nu får disse penge. Vi har længe arbejdet med at sikre, at alle borgere i vores kommune kan få en læge i deres egen kommune, og vi kommer et stort skridt nærmere vores mål med denne bevilling, siger Ole Bjørstorp.

Tredje sundhedshus

Pengene fra ministeriet skal bruges til et nyt sundhedshus, som skal ligge i kommunens nye bygning, Brohuset, tæt på stationen og bycentret.

Med bevillingen i hus ligger det dermed fast, at Ishøj Kommune snart får en ny lægepraksis, som vil slå dørene op for patienter i starten af næste år.

- Med disse penge får vi dækket næsten alle omkostninger til vores nye sundhedshus, hvis byggeri vi altså nu kan sætte i gang, siger Ole Bjørstorp.

Det nye sundhedshus i Brohuset på Vejlebrovej 45 vil indtil videre huse tre læger. De to - Merete Sværke og Alvaro Tamariz - har allerede en praksis i Ishøj, men flytter altså i nye, moderne lokaler i Brohuset.

Her åbner de en fælles praksis sammen med en ny læge, hvilket dermed vil give flere Ishøj-borgere mulighed for at flytte til en læge inden for kommunens grænser.

- Med tilgangen af den nye læge fortsætter vi en meget positiv tendens med flere læger her i kommunen. Sidste år havde omkring 8000 borgere en læge uden for Ishøj, men så åbnede vi jo en lægepraksis med to nye læger i bycentret. Og med endnu en praksis i Brohuset vil blot nogle få tusinde borgere have en læge uden for kommunen, siger Ole Bjørstorp.

Skal tiltrække læger

Størstedelen af pengene fra Sundheds- og Ældreministeriet skal bruges til selve byggeriet af sundhedshuset i Brohuset.

Målet er at skabe et moderne sundhedshus, som kan tiltrække flere læger til Ishøj Kommune i de kommende år.

- Vi har stort fokus på at bygge et sundhedshus til fremtiden. Nye, unge læger har nogle andre behov og stiller større krav til deres arbejdspladser. Derfor er vi begyndt at bygge større sundhedshuse, hvor lægerne kan finde faglige fællesskaber og indgå i samarbejde med deres kollegaer, siger Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommune vil melde ud på ishoj.dk og Facebook, når den nye praksis i Brohuset åbner for tilgang af nye patienter.