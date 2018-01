Brunbælterne udviste særdeles stor teknik ved Ishøjs seneste graduering. Her er det er Mansoor Sekandari, som sparker til hovedet på Mehran Moradi, der er stillestående.

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Karateklub i stor udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Karateklub i stor udvikling

Ishøj - 28. januar 2018 kl. 19:03 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj oplever fortsat fremgang.

Da klubben senest havde voksengraduering, deltog for første gang i klubbens historie mere end 100 medlemmer.

- Det er et udtryk for, at vi får stadig flere medlemmer, og at vi er i stand til at holde på de nye medlemmer, siger formand Peter Rømer.

Det betyder, at der er særdeles stort pres på klubbens lokale i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvor rigtig mange er glade for at være.

- Det er ikke i nogen bestemt aldersgruppe, vi har fremgang, for det er faktisk over hele linjen. Som klub kan vi glæde os over, at vi har en god elite og meget stor bredde, siger Peter Rømer.

Ved den seneste graduering havde Ishøj tre deltagere, som fik deres sidste brune bælte og altså gik fra 2. kyu til 1. kyu. Det var Anders Kristensen, Mansoor Sekandari og Mehran Moradi. De kan således komme op til sort bælte næste gang, de udtages til det.