I uge 41 til 43 foretog Gallup 337 telefoninterviews med medlemmer af Ishøj Fællesantenne. Her gav 49 procent af de adspurgte udtryk for, at deres TV og/eller internet fortsat ikke virker, som det skal. Til januar skal byrådet, der udgør fællesantennens bestyrelse, mødes til et ekstraordinært temamøde om fremtiden for Ishøj Fællesantenne. Illustration: Ishøj Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Fællesantenne i ny modvind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Fællesantenne i ny modvind

Ishøj - 14. december 2017 kl. 10:03 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lav kundetilfredshed og vedblivende problemer med at få internet og TV til at virke, som det skal. Sådan lyder konklusionen i en Gallup-analyse af kundetilfredsheden med Kabelplus, der siden 1. juni har varetaget driften af den kommunalt-ejede Ishøj Fællesantenne. På baggrund af telefoninterviews med 337 medlemmer af Ishøj Fællesantenne, der blev foretaget i uge 41 til 43, viser undersøgelsen, at 49 procent af de adspurgte på daværende tidspunkt gav udtryk for, at deres TV og/eller internet fortsat ikke virker, som det skal. De har også vurderet Kabelplus' kundeservice, som får en lav score på flere parametre, når det gælder kundeservice via telefon og mail. Om kundernes oplevelse af den del af kundeservicen står der i rapporten at: "Det er tilgængeligheden og evnen til at få sagen løst, der er særlig kritisk,". Derudover beskriver rapporten den overordnede relation til kunderne til at være "kritisk dårlig".

Behov for forbedring Det er Ishøj Byråd, der har bestilt analysen, som var på dagsordenen på byrådsmødet den 5. december. Her kunne lokalpolitikerne desuden læse, at 85 procent af de adspurgte i undersøgelsen oplevede problemer i forbindelse med overgangen til Kabelplus, og at 73 procent beskrev de problemer som enten store eller meget store.

- Det er jo katastrofalt, når halvdelen af de adspurgte faktisk ikke er tilfredse, og når man kan se, at blandt andet kundeservicen, som jo intet har med vores net at gøre, men ene og alene har noget at gøre med det firma, der har overtaget sagen at gøre, ikke er i orden. Der har vi en opgave med at få det på banen, så kundeservicen i hvert fald kommer til at køre derudaf, sagde Ole Wedel Brandt fra Enhedslisten på byrådsmødet.

Også Venstres Lennart Nielsen havde en bemærkning til analysens konklusioner:

- Det er ikke rigtig godt, det der foregår nu, og det er ikke kun systemets stand, der ifølge vores leverandør er dårlig, det er sørme også den service, de yder, så vi skal nok lige se at få strammet lidt op her og så få ydet borgerne den service, som de trænger til og har fortjent, sagde han.

Temamøde i januar Gallup-analysen er ikke ene om at tegne et billede af en Ishøj Fællesantenne i modvind. I en tilstandsrapport fra ingeniørfirmaet Brix og Kamp tilbage i august vurderede ingeniørfirmaet på baggrund af en stikprøvekontrol det tekniske anlæg under Ishøj Fællesantenne til at være væsentligt under middel med fejl og mangler. Derudover lavede Kabelplus sin egen undersøgelse af antennenettet i boligområdet Vildtbanegård, som viste tilsvarende problemer. På medlemssiden har uroen omkring Ishøj Fællesantenne fået den konsekvens, at syv boligafdelinger herunder Vildtbanegård 1,2,3 og 4, Stenbjerggård Boligselskab, Søvej Huse og Kirkehaven har meldt sig ud af fællesantennen.

Efter byrådsmødet sendte Ishøj Kommune en pressemeddelelse ud, hvor borgmester Ole Bjørstorp (S) udtaler sig om Gallup-analysen:

- Det er et rigtig skidt resultat, som vi tager meget alvorligt. Vi bestilte analysen, fordi vi manglede at få et klart billede af, hvordan borgerne oplever kvaliteten af den hjælp, der bliver givet, og hvor mange, der er henholdsvis tilfredse og utilfredse. Gallup-analysen maler et sort billede af kundetilfredsheden, men der er også lyspunkter, for undersøgelsen peger også på løsninger. Vi er blevet bekræftet i, at det handler om at få borgernes tv og internet til at fungere optimalt, hvis tilfredsheden skal op. Kabelplus gik i sidste uge (uge 48, red.) i gang med den planlagte opgradering af nettet, som vi har en klar forventning om vil sikre den stabilitet, som Gallup-analysen peger på som en af løsningerne.

Af sagsfremstillingen fra byrådsmødet fremgår det, at byrådet i januar indkaldes til et ekstraordinært temamøde om fremtiden for Ishøj Fællesantenne.