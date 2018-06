Ud over en buket blomster og en plakette bestod prisen i år af et stort og dekorativt fad fra kunstneren Kirsten Hørsman. Kunstneren var selv til stede og bemærkede, at fadet var stort nok til en frugtordning for alle medarbejdere.

Glasvægsproducent og -montør modtog erhvervspris

Ishøj - 03. juni 2018 kl. 14:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Erhvervsforening fejrede den 30. maj 2018 Lafuco A/S, da de uddelte Ishøj Erhvervspris 2018 til virksomheden, som med succes producerer og monterer glasvægge. Ishøj Erhvervspris bliver hvert år overrakt til en virksomhed i Ishøj, som fortjener særskilt anerkendelse. Ved Ishøj Erhvervsforenings Årsmøde blev virksomheden med Ole Kjeldgård Madsen i spidsen hædret.

Borgmester Ole Bjørstorp (S) forestod dette års prisoverrækkelse og fremhævede bevæggrunden for overrækkelsen af Ishøj Erhvervspris 2018:

- Med et forbilledligt fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel, og med et vellykket generationsskifte bag sig, står Lafuco A/S i dag som en moderne drevet virksomhed. Firmaet engagerer sig i lokalområdet og er et aktivt medlem i Ishøj Erhvervsforening, sagde borgmester Ole Bjørstorp.

Prisen blev overrakt af sidste års prismodtager, Jan Beyer fra Beyer Teknik ApS. Ud over en buket blomster og en plakette bestod prisen i år af et stort og dekorativt fad fra kunstneren Kirsten Hørsman. Kunstneren var selv til stede og bemærkede, at fadet var stort nok til en frugtordning for alle medarbejdere. Lafuco A/S er drevet med en flad ledelsesstruktur med medarbejderansvar og trivsel i højsædet.

Festlig stemning Der var en festlig stemning til Ishøj Erhvervsforenings årsmøde. Det gode vejr gjorde det muligt at udnytte faciliteterne både ude og inde hos Beyer Teknik ApS på Baldersbækvej, hvor årsmødet fandt sted.

Flere lokale virksomheder havde taget udstyr og gode tilbud med til deres nabovirksomheder. Interessen samlede sig om tilbud fra Circle K, de store lastbiler fra Scania Danmark, møbler fra DC Kontormøbler, hybridbiler fra Car Special. Mange af de fremmødte flokkedes om droneoperatørfirmaet SkyHawk, der havde et par droner med. Også Coffee Breaks stand med deres espressokaffemaskine var populær.

Kampvalg For første gang oplevede bestyrelsen kampvalg til suppleantpladserne, da der skulle vælges nye som del af generalforsamlingen. Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse byder velkommen til Sara Grodal fra Grodal Regnskab og Annelise Madsen fra Psykoterapeutisk Klinik. Det blev samtidig et farvel og med stor tak for indsatsen til de tidligere suppleanter Leon Hammerup fra Activ Låse og Alarm og Dennis Elmgaard Hansen fra EH Sikring & Låse ApS. Den øvrige bestyrelse kan man se på www.ishojerhverv.dk.

Årsmødet gav rig mulighed for netværk mellem de over 60 fremmødte, der nød godt af mad fra Café Wiulff i deres nye foodtruck. Arrangementet blev afsluttet med et motiverende foredrag om at have en positiv indstilling af Søren Holmgren, eks-topatlet og efterspurgt foredragsholder for erhvervslivet.

Ishøj Erhvervspris uddeles af Ishøj Erhvervsforening og er med til at hædre en lokal virksomhed for sin indsats i lokalområdet, hvad enten det er i form af forskønnelse, skabelse af arbejdspladser eller lokalt engagement.