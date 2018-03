Charlotte og Niklas Milands søn, Mathias, er ordblind, men han har ifølge forældrene ikke fået den støtte fra kommunen, han har haft behov for. I oktober sidste år afslog Ishøj Kommune at give ham 12 ugentlige støttelektioner svarende til ni timer. Sagen blev sendt til Ankestyrelsen, hvor Klagenævnet for Specialundervisning nu har vurderet, at Mathias er berettiget til støtte i mindst ni timer om ugen. Arkivfoto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Forældre til ordblind får medhold i klagesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre til ordblind får medhold i klagesag

Ishøj - 21. marts 2018 kl. 05:55 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lettelse. Det er den følelse, som Charlotte Miland sidder tilbage med, efter at hun i sidste uge fik Ankestyrelsens ord for, at hendes ordblinde søn, Mathias, skal have støtte i mindst ni timer ugentligt.

For Charlotte Miland er det kulminationen på et langt forløb, hvor hun har følt, at Ishøj Kommune ikke har formået at levere den nødvendige støtte til Mathias, der i dag går i 5. klasse.

Forældrene har tidligere fortalt til avisen, at de var skuffede over, at kommunen ikke ville følge en vurdering fra en skolepsykolog om flere støttetimer til deres søn. Bakket op af Ordblindeforeningen pegede de på, at deres søn havde behov for 12 ugentlige støttelektioner svarende til ni klokketimer. Det mente de ikke hos Ishøj Kommune, som tilbage i oktober sidste år gav afslag, da visitationsudvalget behandlede sagen. Nu går Klagenævnet for Specialundervisning så ind og ændrer kommunens afgørelse og lægger op til, at Ishøj Kommune skal efterkomme forældrenes ønske om minimum ni støttetimer om ugen til deres søn.

I begrundelsen for afgørelsen skriver nævnet nemlig, at indsatsen inden for den almindelige undervisning ikke imødekommer Mathias' nuværende behov for støtte i tilstrækkelig grad, og at han derfor har behov for: "at der sættes ind med en langt mere målrettet indsats," som nævnet blandt andet skriver i afgørelsen. Og det er en begrundelse, der glæder Charlotte Miland.

- Det er en lettelse over, at vi ikke har været galt på den. At det vi har råbt op om, var rigtigt, siger hun og uddyber:

- Vi synes jo også, at det er uhyggeligt, at man skal kæmpe så meget, som vi har kæmpet i forhold til at få medhold, men det kan betale sig.