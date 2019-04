- Trængslen omkring hovedstadsområdet koster årligt samfundet milliarder af kroner, fordi bilisterne sidder i bilkø i over 16,7 mio. timer om året. Det er et ekstremt påtrængende problem, hvis vi ser på, at hovedstadsområdet samtidig spås til at vokse med 200.000 indbyggere, siger Steen Christiansen. Foto: Elmer Madsen

Folketingskandidater: Hovedstadsområdet skal ikke betale mere i udligning

Tre fjerdedele af folketingskandidaterne i hovedstadsområdet vil arbejde for, at beløbet i landsudligningen ikke hæves, og to tredjedele mener, at hovedstadsområdet på nuværende tidspunkt betaler for meget til resten af landet gennem udligningen.

Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har gennemført på vegne af Stop Forskelsbehandlingen Nu. Siden 2007 er der sket en fordobling i de beløb, som sendes fra hovedstadsområdet til resten af landet. Men nu ser det ud til, at et flertal af folketingskandidaterne vil arbejde for, at landsudligningsbeløbet ikke bliver hævet, og det glæder borgmester i Albertslund, Steen Christiansen (S):

- Undersøgelsen viser nogle rigtig positive resultater. Det er dejligt at se, at de politikere, der stiller op til folketinget i hovedstadsområdet, tager hovedstadsområdet seriøst. Hovedstadskommunerne betaler 7 milliarder mere i udligning, end vi gjorde i 2007, og det er på trods af, at helt almindelige familier i hovedstadskommunerne har 96.000 kroner mindre til rådighed om året end tilsvarende familier i fx Nordjylland. Det er helt urimeligt.

Rådighedsbeløbet hos borgerne i hovedstadsområdet er også på dagsorden hos kandidaterne, hvor 7 ud af 10 svarer ja til, at der tages for lidt hensyn til den enkelte borgers rådighedsbeløb i udregningen af den nuværende udligningsordning. Cirka samme antal folketingskandidater (71%) er enige om, at der bliver investeret for få midler til trafikprojekter i hovedstadsområdet sammenlignet med resten af Danmark. Det er et problem, der genkendes i hovedstadsområdet, hvor borgere og erhvervsdrivende dagligt må sidde i kø, når de skal mellem bolig, arbejde og uddannelse, og hvor staten har nedprioriteret infrastrukturen i hovedstadsregionen siden 2009 - et problem, der i den grad påvirker en stadigt voksende hovedstad.

- Trængslen omkring hovedstadsområdet koster årligt samfundet milliarder af kroner, fordi bilisterne sidder i bilkø i over 16,7 mio. timer om året. Det er et ekstremt påtrængende problem, hvis vi ser på, at hovedstadsområdet samtidig spås til at vokse med 200.000 indbyggere. Der er akut brug for flere investeringer i infrastruktur og trafik i hovedstadsområdet, og det glæder mig at se, at de fleste folketingskandidater i hovedstadsområdet er enige i dette. Så må vi minde dem om, at de også skal arbejde for det, når de bliver valgt til folketinget, siger Steen Christiansen.